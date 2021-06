Concorso straordinario scuola, come accedere agli atti? FAQ

Il concorso bandito con decreto N° 510 del 2020, ha previsto una procedura straordinaria volta ad assumere in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado sia su posto comune sia su posto di sostegno.

Detto concorso, con non poche difficoltà dovute alla pandemia, sta per toccare il traguardo; per quasi tutte le classi di concorso si stanno ultimando le procedure valutative per l’immissione in ruolo, con la pubblicazione delle graduatorie per esame e titoli e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno bis, alcuni lettori ci chiedono:

Quali posti sono disponibili per i vincitori del concorso straordinario?

I posti disponibili dichiarati sono quelli destinati ai vincitori di quella classe di concorso, per la sessione straordinaria bandita per ogni singola regione, e pertanto non ci sono posti riservati o che avanzano e che saranno coperti in seguito. Per gli attuali vincitori, se il numero di posti è, supponiamo 50 e vi sono 45 vincitori, gli altri posti saranno presi in considerazione in successivi bandi o in base ad altri provvedimenti.

Quale procedura bisogna seguire per accedere agli atti del concorso?

Può accedere agli atti, a norma della legge 241del 1990 e successive modifiche, il diretto interessato entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli esiti concorsuali, pertanto chi volesse farlo dopo questo tempo, non potrà più accedere. L’accesso consente di visionare la griglia di valutazione e/o il compito svolto.

Si fa presente che il decreto semplificazione al fine di rendere più attuali le norme in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dedica tutto il titolo VI e nell’introdurre delle modifiche sembrerebbe che i dirigenti scolastici abbiano la facoltà di individuare un dipendenteper accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti, inoltre, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, è resa pubblica l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.

Quanti punti sono attribuiti al servizio prestato nelle scuole paritarie?

Secondo quanto previsto nel punto C dell’allegato D

Il servizio da valutare è solo quello svolto nelle scuole statali nella misura di punti 1 per ogni anno di servizio;

per ogni anno di servizio; Per il servizio prestato nelle scuole paritarie non è previsto alcun punteggio.

Quanti punti sono attribuiti alla laurea con la lode?

Secondo quanto affermato nel punto B. dell’allegato D

Il Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale. Sono attribuiti Punti 3