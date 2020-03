I docenti di ruolo possono partecipare al concorso scuola straordinario secondaria ai soli fini dell’abilitazione.

Ecco la risposta a molti quesiti sul tema giunti in redazione.

Concorso scuola straordinario: ecco perchè i docenti di ruolo possono abilitarsi

Infatti, forniti di titolo valido, gli insegnati che abbiano già un contratto a tempo indeterminato, possono partecipare al concorso docenti 2020 riservato.

Per farlo, è necessario avere almeno tre anni di servizio ed in questo caso, pur non avendo un anno di servizio specifico nella classe di concorso per la quale vogliono conseguire l’abilitazione, possono partecipare ugualmente.

Per quale motivo potrebbero voler partecipare i docenti di ruolo e prendere l’abilitazione in un’altra classe di concorso?

Il motivo è semplice: per conseguire l’abilitazione all’insegnamento da utilizzare in seguito per la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).

Quindi, facciamo un esempio: se un docente di ruolo, abilitato per la classe di concorso di matematica, volesse partecipare al concorso straordinario, potrebbe farlo per conseguire un’altra abilitazione, ad esempio, lettere. In questo modo potrebbe sfruttare il nuovo titolo per la mobilità professionale.

Concorso docenti 2020: il percorso per l’abilitazione

I docenti che supereranno la prova scritta con un voto pari almeno a 7/10, ma non rientreranno nei primi 24 mila posti destinati alle immissioni in ruolo, saranno inseriti in un elenco non graduato e potranno accedere all’abilitazione secondo una procedura abilitante.

Per farlo tali docenti:

1) Devono essere destinatari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato almeno sino al 30/6 presso un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione (scuola statale o paritaria).

2) Devono conseguire i 24 CFU (Dlgs 59/17 art. 5 c. 1 lettera b), ove non ne siano già in possesso, con oneri a loro carico.

3) Devono superare una prova orale di abilitazione dinanzi ad una commissione la cui composizione dovrà essere definita da un apposito D.M.

Inoltre, ricordiamo che i docenti con servizio nella scuola paritaria o con servizio misto (servizio nello Stato e nella Paritaria), con almeno tre anni di servizio partecipano alla procedura speciale al solo fine di conseguire l’abilitazione.

Concorso scuola straordinario 2020: i requisiti per partecipare alla procedura straordinaria

Il DL 126/2019 stabilisce che potranno partecipare, al concorso docenti 2020 straordinario, chi ha i seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal al . Chi conclude la terza annualità nel partecipa con riserva uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.

Come abbiamo già scritto, potrebbero intervenire altre leggere modifiche, ma lo scopriremo a breve.

Concorso scuola 2020: il punteggio della prova per la procedura straordinaria

Come riporta l’ultima bozza del bando del concorso docenti 2020 straordinario, la prova computer based, consisterebbe in 80 quesiti, per le classi di concorso curriculari, così ripartiti: 45 per le competenze disciplinari relative alla classe di concorso; 30 per le competenze didattico-metodologiche e 5 per la lingua inglese (lettura e comprensione).

Ai quesiti si risponderà in 80 minuti (la prova si supera con 56/80). Ai titoli sarà così assegnato un punteggio massimo di 20 punti.

CLICCA QUI per la bozza del bando

