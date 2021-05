Concorso straordinario secondaria, il 14 maggio al via le prove suppletive

Mancano pochi giorni all’avvio delle prove suppletive del concorso straordinario per docenti della scuola secondaria, che partiranno il 14 maggio.

Nella G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 32 del 23/04/2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al calendario delle prove scritte suppletive.

Il calendario delle prove scritte suppletive contiene le date di svolgimento delle prove dal 14 al 20 maggio.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00.

Chi potrà svolgere le prove

Con avviso del 29 aprile scorso il Ministero ha fatto sapere che le prove scritte suppletive sono state calendarizzate con esclusivo riferimento alle classi di concorso e alle regioni di destinazione dei candidati a favore dei quali sussistevano pronunce giurisdizionali note all’Amministrazione alla data del 22 aprile. Pertanto, potranno svolgere le prove suppletive i soli aspiranti, iscritti alle procedure concorsuali di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, che alla data del 22 aprile 2021 siano risultati destinatari di pronunce giurisdizionali, anche cautelari, che espressamente li riconoscano legittimati a partecipare alle sessioni suppletive medesime.

Cosa dovranno fare i candidati

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di una copia del provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova.

Ci saranno ulteriori prove

Per eventuali destinatari di provvedimenti giurisdizionali di ammissione alle prove suppletive di classi di concorso e/o per regioni non previste nell’attuale calendario saranno predisposte ulteriori sessioni suppletive.