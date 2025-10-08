Condannato a tre anni il bidello accusato di molestie su tre studentesse minorenni

È stato condannato a tre anni di reclusione il collaboratore scolastico di 57 anni accusato di molestie sessuali nei confronti di tre studentesse minorenni di un istituto superiore della Spezia. Come riportato da Repubblica, la sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare che ha disposto anche un anticipo di risarcimento di 5.000 euro per ciascuna delle vittime.

La condanna prevede inoltre l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e l’interdizione permanente dal lavoro in scuole pubbliche e private. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di quattro anni.

I fatti risalgono alla fine dell’anno scolastico 2023. Le prime segnalazioni erano arrivate dalla dirigente dell’istituto, che, dopo aver raccolto le testimonianze delle studentesse, aveva presentato denuncia alla Procura. L’inchiesta aveva portato a numerosi riscontri, grazie anche alle dichiarazioni di altri studenti che avevano assistito ad alcuni episodi o notato comportamenti inappropriati da parte del collaboratore scolastico.

L’uomo – la cui identità non è stata resa nota per tutelare le vittime – ha scelto il rito abbreviato, dopo che la richiesta di patteggiamento era stata respinta. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati quattro gli episodi di violenza contestati. Una perizia dell’Università di Genova ha inoltre confermato che l’imputato era perfettamente in grado di intendere e di volere al momento dei fatti.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto un’ulteriore misura di sicurezza della durata di un anno, che scatterà al termine della detenzione. Al 57enne sarà vietato avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e svolgere qualsiasi attività che implichi contatti con minori, oltre all’obbligo di comunicare alla polizia ogni spostamento o cambio di residenza.