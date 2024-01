Conferenza stampa Meloni, su Caivano: “il lavoro non si può svolgere solo mandando insegnanti”

Oggi, 4 gennaio, alle ore 11, presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, in via di Campo Marzio 78, Roma, si è tenuta la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che di consueto si tiene a fine dicembre, in occasione della fine dell’anno.

Dopo Caivano si deve ripartire dalle periferie?

La presidente risponde così alla domanda del giornalista: “In Italia si sono moltiplicate le zone franche, dove lo Stato ha indietreggiato, ha fatto finta di non vedere. Lo Stato ha perso terreno e credibilità. Ci sono tantissime periferie, non posso affrontarle tutte insieme. Ma posso dimostrare che si può invertire la rotta, con continuità, non con iniziative spot. Questo non è un lavoro che non si può svolgere solo mandando personale, insegnanti. Intanto stiamo procedendo nei tempi. Nel fare cose semplici abbiamo garantito semplici diritti. Una mamma finalmente ora può portare il figlio al parco. Ciò dimostra che non è la scelta giusta voltarsi dall’altra parte. Penso che se alla fine di questo percorso riuscissimo a trasformare territori famosi per la cronaca in modelli facciamo qualcosa di straordinario. Se si comincia da qualche parte si dimostra che si può fare”.