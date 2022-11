Congedo biennale, rimane valido il calcolo dei punti del servizio e continuità

Una docente con contratto a tempo indeterminato ci chiede se la sua assenza per i congedo biennale per assistere i propri familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, possa compromettere il calcolo del punteggio di servizio e della continuità nella graduatoria interna di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e per la mobilità 2023-2024.

La premessa alle note del CCNI mobilità

Bisogna sapere che nella prima parte della premessa alla note della tabella valutazione titoli del CCNI mobilità 2022-2025 è scritto:

“L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall’interessato, con apposita dichiarazione personale. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001″.

Per cui se la docente si è assentata continuativamente dall’1 settembre 2021 al 30 giugno 2022, per avere richiesto il congedo biennale per assistenza al familiare disabile, c’è da dire che per l’anno scolastico 2022-2023 avrà in graduatoria di Istituto l’aggiunta di 6 punti per l’anno scolastico 2021-2022 in cui ha fruito del congedo biennale per assistere il familiare disabile in stato di gravità.

Punteggio di continuità garantito

La docente che si è assentata per l’intero anno scolastico 2021-2022 per l’assistenza al familare disabile in stato di gravità, avrà garantito anche il punteggio della continuità del servizio. A specificare questo diritto della continuità è la nota 5 alla tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2022-2025. In tale nota è scritto che non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui

all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01. Ovviamente, come specificato nella suddetta nota 5, non interrompe la continuità del servizio qualsiasi congedo biennale ai sensi del DL 151/2001.

Risposta alla docente

In buona sostanza la docente che si è assentata per l’anno scolastico 2021-2022 per assistenza al familiare disabile in stato di gravità, ai sensi del decreto legislativo 151/01, potrà fruire del calcolo del punteggio di 6 punti per l’anno di servizio e il calcolo dei 2 punti di continuità entro il quinquennio o 3 punti oltre il quinquennio di servizio continuativo nella medesima scuola.