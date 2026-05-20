Congedo matrimoniale, si ha diritto al permesso retribuito per fruire di 15 giorni consecutivi

Una nostra lettrice ci chiede: “Sono una docente di ruolo e mi sposerò giorno 11 luglio. Vorrei prendere il congedo matrimoniale di 15 giorni a partire dall’ 1 al 15 settembre 2026. Posso richiedere tale permesso per il periodo su indicato?“. La mia scuola mi dice che non è possibile richiedere un permesso in un anno scolastico, il 2025/2026 per fruire di un permesso in un altro anno scolastico 2026/2027.

Normativa sul congedo matrimoniale

La normativa sul congedo matrimoniale per docenti e personale ata con contratto a tempo indeterminato si riferisce all’art.15, comma 3, del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma è chiaramente scritto che: “il dipendente (riferendosi sia ai docenti che al personale ata) ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso“. La normativa contrattuale pone due vincoli precisi per l’ottenimento di questo permesso retribuito: 1) i giorni da fruire devono essere tutti e 15 consecutivi; 2) il periodo di fruizione di tali giorni, parte da una settimana prima del matrimonio fino a due mesi successivi del matrimonio.

Non pone altri vincoli, quindi il docente potrebbe anche richiedere il congedo nell’anno scolastico 2025/2026 e fruire del permesso, almeno in parte, anche in giorni dell’anno scolastico 2026/2027.

Se la docente si sposerà il giorno 11 luglio, potrà fruire dei 15 giorni consecutivi di permesso a partire dal 4 luglio a finire all’11 settembre. Per esempio potrebbe fruire dei 15 giorni di permesso per matrimonio dal 26 agosto all’11 settembre, quindi a cavallo dei due anni scolastici.

Congedo matrimoniale per i precari

Cosa diversa è il congedo matrimoniale per i docenti o il personale ata con contratto a tempo determinato. In ogni caso il periodo dei 15 giorni di permesso è retribuito, come avviene per il personale di ruolo. La normativa contrattuale che regola i permessi per matrimonio di un docente precario, è l’art. 35, comma 9, del CCNL scuola 2019-2021 in cui viene disposto: “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio“.

In tal caso, essendo il contratto del dipendente a scadenza e comunque prima dell’inizio del successivo anno scolastico, i 15 giorni di congedo devono essere fruiti nel medesimo anno scolastico in cui viene celebrato il matrimonio.