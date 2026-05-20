Elenchi regionali, per chi si inserisce con la legge 68/99, come funzionerà il diritto alla riserva? Risponde l’esperto

Per chi si inserisce negli elenchi regionali con la legge 68/99, ovvero il diritto ai posti riservati per alcune categorie protette, il diritto alla riserva come funzionerà invece all’interno degli elenchi regionali? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Gli invalidi civili, che sono riservisti categoria protetta, coloro che hanno una invalidità che parte dal 46% fino al 100%, una volta che entrano in elenco regionale hanno diritto rispetto alle quote previste a monte sul contingente ad entrare in ruolo scavalcando chi non ha la riserva solo sui posti riservati, chi non ha la riserva a prescindere dall’elenco a cui appartiene. Cosa voglio dire? Se qualcuno appartenesse a un elenco rispetto a un bando successivo rispetto ai bandi precedenti dove non ci sono riservisti, il docente riservista del bando successivo, poiché c’è una certa riserva di posti, scavalca e il diritto va al docente”.

“Cioè la legge 68 dà il diritto alla riserva del posto. I riservisti, una volta entrati come riservisti e riconosciuta la riserva, non hanno confini rispetto agli elenchi in cui stanno. Cioè, se negli elenchi precedenti non ci sono riservisti, loro possono scavalcare il confine, dunque essere assunti nei ruoli come riservisti per mancanza di riservisti nel bando precedente. Cioè, un riservista che ha vinto il concorso nel PNRR2 e sta magari in una regione diversa, là dove mancassero riservisti nel PNRR1, scavalca i gradi ed entra in ruolo perché il posto riservato c’è”.

“Chiaramente sui riservisti si seguirà sulla graduatoria dei riservisti. Chi è più in alto entrerà per primo, ma chi è più in basso potrebbe entrare e sottrarre un posto a chi non è riservista, ma si trova in un bando precedente al bando del riservista, per cui il meccanismo garantisce la riserva del post al riservista. Questo è la ratio della legge. Pensiamo che il Ministero chiarirà quanto io vi sto dicendo nelle note tecniche di procedura di immissione in ruolo quando saremo vicini alle immissioni, quando tutte le graduatorie saranno pubblicate”.

“Magari si pensa che un non riservista nel PNRR1 preceda comunque il riservista che si trova nel PNRR2, non è propriamente così. Per cui fare attenzione perché la riserva del posto consentirà a chi si trova in un concorso successivo di prendere il posto se mancano riservisti nel concorso precedente, perché ricordiamo che la cronologia dei bandi è un punto della norma vigente degli elenchi regionali, però questo può essere scavalcato proprio dal riservista della legge 68/99″.