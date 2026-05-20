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Personale della scuola
20.05.2026

Quando escono i trasferimenti 2026? Ecco le date per personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religione

Lara La Gatta
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Mobilità scolastica: maggio e giugno sono i mesi degli esiti.

Le richieste di trasferimento e passaggio sono state già inoltrate nel mese di aprile, mentre è a maggio che iniziano ad arrivare i primi risultati.

Per il personale docente, gli esiti saranno infatti pubblicati il 29 maggio 2026. Si tratta di un momento particolarmente atteso, perché determina le assegnazioni per il prossimo anno scolastico.

Tempistiche leggermente diverse riguardano il personale educativo e ATA, per i quali i risultati saranno resi noti tra inizio e metà giugno, rispettivamente il 4 e il 12 giugno.

Anche gli insegnanti di religione cattolica seguono un calendario specifico, con esiti previsti entro il 5 giugno.

Per il personale che non riuscirà ad ottenere il trasferimento non è comunque tutto perduto. Infatti, sarà possibile presentare domanda per la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni), le cui tempistiche al momento non sono ancora note. L’anno scorso le domande si sono presentate dal 14 al 25 luglio.

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