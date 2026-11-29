Una classe non è soltanto un insieme di studenti che condividono uno spazio e un percorso di apprendimento. Al suo interno si sviluppano relazioni, alleanze, piccoli gruppi, gerarchie informali e talvolta tensioni che non sempre emergono in modo esplicito. Per un docente, imparare a riconoscere queste dinamiche è fondamentale per comprendere meglio il clima della classe e intervenire con maggiore consapevolezza.
Quando si verifica un conflitto o uno studente tende a isolarsi, il rischio è concentrarsi esclusivamente sui singoli comportamenti. Eppure, spesso, per comprendere ciò che accade è necessario allargare lo sguardo e osservare il gruppo nel suo insieme. Ogni classe, infatti, sviluppa equilibri e relazioni che influenzano la partecipazione, la convivenza e anche l’apprendimento. Riconoscere questi meccanismi permette ai docenti di andare oltre le manifestazioni più evidenti e cogliere aspetti meno immediati della vita scolastica.
Non tutte le dinamiche relazionali sono facili da raccontare a parole, soprattutto quando riguardano gerarchie, alleanze o tensioni non dichiarate. Per questo può essere utile ricorrere a strumenti che favoriscano una rappresentazione concreta del gruppo. Il metodo LEGO® Serious Play® utilizza i mattoncini per costruire modelli tridimensionali della classe, trasformando percezioni e osservazioni in rappresentazioni visibili. Attraverso questa attività, il docente può esplorare nuove prospettive sulle relazioni tra gli studenti e riflettere su ciò che spesso rimane sullo sfondo.
Comprendere una classe significa anche interrogarsi sul proprio ruolo al suo interno. Lo sguardo dell’insegnante, infatti, non è esterno alle dinamiche del gruppo, ma rappresenta una variabile che può influenzarle. Sviluppare una maggiore capacità di osservazione consente di scegliere interventi educativi più intenzionali, migliorare la gestione delle relazioni e contribuire alla costruzione di un ambiente inclusivo e partecipativo. Una competenza importante per docenti ed educatori di ogni ordine e grado, chiamati quotidianamente a confrontarsi con gruppi complessi e in continua evoluzione.
Su questi argomenti il corso La mia classe in mattoncini: leggere le dinamiche di gruppo con il LEGO® Serious Play®, a cura di Domenica Pino, in programma dal 14 dicembre.