Una classe non è soltanto un insieme di studenti che condividono uno spazio e un percorso di apprendimento. Al suo interno si sviluppano relazioni, alleanze, piccoli gruppi, gerarchie informali e talvolta tensioni che non sempre emergono in modo esplicito. Per un docente, imparare a riconoscere queste dinamiche è fondamentale per comprendere meglio il clima della classe e intervenire con maggiore consapevolezza.

Oltre i comportamenti individuali: osservare il gruppo classe

Quando si verifica un conflitto o uno studente tende a isolarsi, il rischio è concentrarsi esclusivamente sui singoli comportamenti. Eppure, spesso, per comprendere ciò che accade è necessario allargare lo sguardo e osservare il gruppo nel suo insieme. Ogni classe, infatti, sviluppa equilibri e relazioni che influenzano la partecipazione, la convivenza e anche l’apprendimento. Riconoscere questi meccanismi permette ai docenti di andare oltre le manifestazioni più evidenti e cogliere aspetti meno immediati della vita scolastica.

Rendere visibili le relazioni con strumenti alternativi

Non tutte le dinamiche relazionali sono facili da raccontare a parole, soprattutto quando riguardano gerarchie, alleanze o tensioni non dichiarate. Per questo può essere utile ricorrere a strumenti che favoriscano una rappresentazione concreta del gruppo. Il metodo LEGO® Serious Play® utilizza i mattoncini per costruire modelli tridimensionali della classe, trasformando percezioni e osservazioni in rappresentazioni visibili. Attraverso questa attività, il docente può esplorare nuove prospettive sulle relazioni tra gli studenti e riflettere su ciò che spesso rimane sullo sfondo.

Il docente come parte del sistema relazionale

Comprendere una classe significa anche interrogarsi sul proprio ruolo al suo interno. Lo sguardo dell’insegnante, infatti, non è esterno alle dinamiche del gruppo, ma rappresenta una variabile che può influenzarle. Sviluppare una maggiore capacità di osservazione consente di scegliere interventi educativi più intenzionali, migliorare la gestione delle relazioni e contribuire alla costruzione di un ambiente inclusivo e partecipativo. Una competenza importante per docenti ed educatori di ogni ordine e grado, chiamati quotidianamente a confrontarsi con gruppi complessi e in continua evoluzione.

Il corso

Su questi argomenti il corso La mia classe in mattoncini: leggere le dinamiche di gruppo con il LEGO® Serious Play®, a cura di Domenica Pino, in programma dal 14 dicembre.