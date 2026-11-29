Il prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è previsto per la primavera del 2027. Da queste graduatorie le scuole attingono per il conferimento delle supplenze temporanee e, dopo l’esaurimento delle graduatorie prioritarie, per gli incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno.

Le graduatorie hanno validità triennale e si aggiornano esclusivamente online attraverso il portale Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ma quali sono i requisiti per inserirsi e quali titoli consentono di aumentare il proprio punteggio?

Personale ATA terza fascia 2027: scelta delle scuole e requisiti

Al momento della presentazione della domanda, il candidato può scegliere una sola provincia e fino a 30 istituzioni scolastiche. È inoltre possibile presentare domanda per più profili professionali, a condizione di possedere i titoli di accesso specifici richiesti per ciascuno di essi.

Per inserirsi nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale prescelto, è necessario possedere la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia. La certificazione costituisce un requisito di accesso per tutti i profili professionali, ad eccezione del collaboratore scolastico.

Personale ATA: come si determina il punteggio

Il punteggio spettante nelle graduatorie di terza fascia è determinato da tre componenti:

Titolo di accesso: specifico per ciascun profilo professionale, accompagnato dalla CIAD, ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico;

specifico per ciascun profilo professionale, accompagnato dalla CIAD, ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico; Titoli culturali: laurea, attestato di dattilografia, attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici, idoneità in concorsi pubblici nelle carriere di concetto ed esecutive e certificazioni informatiche e digitali diverse dalla CIAD;

laurea, attestato di dattilografia, attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici, idoneità in concorsi pubblici nelle carriere di concetto ed esecutive e certificazioni informatiche e digitali diverse dalla CIAD; Titoli di servizio: servizio prestato nello stesso profilo o in altri profili, nelle scuole statali e non statali, nei corsi C.R.A.C.I.S., negli enti locali, come modello vivente, alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali e nei patronati scolastici.

Punteggio spettante per il titolo di accesso

Per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale, il punteggio è determinato dalla media dei voti riportati, qualora espressi in decimi, escludendo quelli di religione, educazione fisica e condotta.

Qualora la valutazione sia espressa attraverso un giudizio complessivo, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Sufficiente: 6 punti;

6 punti; Buono: 7 punti;

7 punti; Distinto: 8 punti;

8 punti; Ottimo: 9 punti.

Se il titolo di accesso riporta un punteggio unico per tutte le materie o un’altra tipologia di valutazione numerica, il voto deve essere rapportato a 10. Qualora, invece, non siano riportati né voti né giudizi, vengono attribuiti 6 punti.

Titoli culturali: i punteggi per ciascun profilo ATA

La valutazione dei titoli culturali varia in relazione al profilo professionale per il quale si presenta domanda.

Assistente amministrativo

Laurea: 2 punti;

2 punti; Qualifica professionale (art. 14 della Legge 845/1978): 1,50 punti;

(art. 14 della Legge 845/1978): 1,50 punti; Attestato di dattilografia o di addestramento professionale per i servizi meccanografici: 1 punto;

1 punto; Idoneità in concorso pubblico: 1 punto;

1 punto; Certificazione informatica (ad esempio EIPASS, PEKIT, ICDL), oltre alla CIAD: 0,25 punti (si valuta un solo titolo).

Assistente tecnico, cuoco e infermiere

Laurea: 2 punti;

2 punti; Idoneità in concorso pubblico: 2 punti;

2 punti; Certificazione informatica, oltre alla CIAD: 0,25 punti.

Guardarobiere e operatore dei servizi agrari

Diploma di maturità: 3 punti;

3 punti; Idoneità in concorso pubblico: 2 punti;

2 punti; Certificazione informatica, oltre alla CIAD: 0,25 punti.

Operatore scolastico

Qualifica professionale OSA/OSS: 1 punto;

1 punto; Certificazione informatica, oltre alla CIAD: 0,25 punti.

Collaboratore scolastico

Qualifica socio-assistenziale o socio-sanitaria: 1 punto;

1 punto; Certificazione informatica (ad esempio EIPASS, PEKIT, ICDL): 0,25 punti.

Titoli di servizio: come vengono valutati

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di servizio, occorre precisare che il servizio prestato con contratto a tempo parziale viene valutato per intero, come quello svolto a tempo pieno.

I punteggi variano in base alla tipologia di servizio prestato:

Servizio specifico: per il servizio svolto nel medesimo profilo professionale per il quale si presenta domanda vengono attribuiti 6 punti per anno, oppure 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

per il servizio svolto nel medesimo profilo professionale per il quale si presenta domanda vengono attribuiti 6 punti per anno, oppure 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; Servizio non specifico: nelle scuole statali sono previsti punteggi differenziati, pari a 1,20 o 1,80 punti per anno, in relazione al profilo professionale per il quale si richiede l’inserimento;

nelle scuole statali sono previsti punteggi differenziati, pari a 1,20 o 1,80 punti per anno, in relazione al profilo professionale per il quale si richiede l’inserimento; Servizio presso altre amministrazioni statali, enti locali o patronati scolastici: vengono attribuiti 0,60 punti per anno.

Regole sulla valutazione dei servizi e dei titoli

Ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia, occorre inoltre tenere conto delle seguenti disposizioni: