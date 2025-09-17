Conoscere il patrimonio storico e culturale della Sicilia. Il 22 settembre parte il progetto Education ‘A scuola di Bellezza’

La Sicilia, con la sua storia millenaria, apre alle scuole di ogni ordine e grado il suo patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico grazie a un protocollo d’intesa avviato lo scorso anno tra la Fondazione Le Vie dei Tesori e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Per due mesi, da settembre a novembre, ogni città diventerà un museo aperto dove studentesse e studenti impareranno a conoscere, apprezzare e quindi proteggere i nostri tesori e le nostre tradizioni.

Oltre alle visite guidate sarà possibile partecipare a laboratori, attività didattiche, workshop, incontri con esperti per entrare in sintonia con l’infinita bellezza dei tesori artistici, in alcuni casi anche segreti, di ogni territorio. Tutto questo grazie al progetto Education ‘A scuola di Bellezza’ avviato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori sempre nell’ambito del protocollo con l’USR Sicilia e che dal 22 settembre sarà presentato ai dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado in un tour in sette tappe nei capoluoghi siciliani.

Durante i due mesi della manifestazione, un piccolo esercito di 1500 studentesse e studenti affiancheranno 500 giovani storyteller del patrimonio, tra i quali archeologi, storici dell’arte, giornalisti, architetti e botanici.

Sarà un’esperienza immersiva in oltre 400 luoghi insieme a passeggiate, degustazioni, visite teatralizzate, esibizioni musicali.

Questi nuovi percorsi alla scoperta della Sicilia più autentica e spesso poco conosciuta, partiranno da sabato 20 settembre a Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Mazzara del Vallo, Enna, Messina, Alcamo, Leonforte, Carini. Da venerdì 10 ottobre con le città di Palermo, Catania, Marsala, Sciacca, Caltanissetta, Corleone, Ragusa.

In allegato la locandina del progetto con le date delle tappe del tour.