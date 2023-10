Conseguimento ulteriori abilitazioni: crediti, prove, valutazione e costi

Il DPCM del 4 agosto 2023 nel definire il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, all’art. 13 tratta dei docenti già abilitati che intendono conseguire ulteriori abilitazioni.

Crediti da conseguire

I docenti in possesso di un’abilitazione per una determinata classe di concorso o in possesso della specializzazione sul sostegno, che intendono conseguire, avendone il titolo, un’ulteriore abilitazione, dovranno acquisire trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Contenuti

I contenuti specifici dei trenta CFU o CFA, da acquisire da parte dei docenti che intendono conseguire un’ulteriore abilitazione, saranno stabiliti dai centri sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all‘allegato A.

Modalità di svolgimento dei percorsi

I percorsi per l’acquisizione dei 30 CFU o CFA per i docenti che intendono conseguire una seconda abilitazione, possono essere svolti secondo le modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale così come previsto dal comma 1 dell’art. 2 bis del decreto 59/2017. Al termine del percorso i candidati dovranno svolgere due prove una scritta e una lezione simulata.

Prova scritta

Consistente in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche. La prova è finalizzata ad accertare le competenze del candidato nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

Prova finale

Oltre alla prova scritta, il candidato dovrà produrre una prova finale consistente in una lezione simulata della durata di 45 minuti, su un tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore. La lezione deve essere progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, sviluppata con didattica innovativa e accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Valutazione

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Conseguimento dell’abilitazione

Con il superamento della prova finale é acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale partecipa.

Costi

I costi massimi d’iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di partecipazione alla prova finale a carico dei partecipanti per complessivi 2.650 euro, sono così ripartiti:

• Euro 2.500 per poter accedere al percorso abilitante;

• Euro 150 per partecipare alle prove finali.