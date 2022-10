Consulte provinciali degli studenti, entro il 31 ottobre le elezioni suppletive e surroghe

Con riferimento alla Consulta provinciale degli studenti, i rappresentanti eletti nelle ultime elezioni per il biennio scolastico 2021/2023 che abbiano cessato l’incarico per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive entro il 31 ottobre 2022.

E’ compito dei Dirigenti Scolastici informare gli studenti verso il corretto svolgimento di eventuali elezioni suppletive e si adoperino, come di consueto, perché queste si svolgano secondo la procedura elettorale semplificata (artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991).

Inoltre, per consentire una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla vita della comunità scolastica, in caso di cessazione della carica di Presidente della Consulta, dovranno essere avviate tutte le procedure necessarie per la nuova elezione nel corso della prima riunione dell’assemblea degli eletti, da convocare “entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali”.

Cos’è la Consulta degli studenti

La consulta provinciale degli studenti è un organismo istituzionale su base provinciale, ed è composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola.

La consulta provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un presidente e successivamente si divide in commissioni tematiche. Ogni cps si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare.

Le funzioni principali delle consulte sono:

assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte lescuole superiori

ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari

formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto

stipulare accordi con gli enti locali, la regione e leassociazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro

formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali

istituire uno sportello informativo per gli studenti, conparticolare riferimento alle attività integrative, all’orientamentoe all’attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti

progettare, organizzare e realizzare attività anche a caratteretransnazionale

designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito dallo statuto delle studentesse e degli studenti.

Per supportare gli studenti nell’informazione, nell’organizzazione interna e nella comunicazione delle cps, è a disposizione il sito web www.spazioconsulte.it.

