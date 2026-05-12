Commissioni Esami di Stato 2026, quando escono?

Oggi, 12 maggio 2026, è il giorno di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2026.

Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali.

L’ipotesi

I commissari quest’anno saranno solo 4: 2 interni e 2 esterni. Ma quando saranno noti i nominativi degli esterni?

Non c’è una data precisa. Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Come negli anni passati, anche nel 2026 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca (l’anno scorso raggiungibile a questo link) per individuare la commissione della scuola di interesse.