Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
12.05.2026

Commissioni Esami di Stato 2026, quando escono?

Redazione
Indice
Le date della Maturità 2026
L'ipotesi

Oggi, 12 maggio 2026, è il giorno di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

Vai all’elenco dei presidenti di commissione pubblicati negli Usr

Le date della Maturità 2026

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2026.

Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

  • Licei
  • Istituti tecnici
  • Istituti professionali.

L’ipotesi

I commissari quest’anno saranno solo 4: 2 interni e 2 esterni. Ma quando saranno noti i nominativi degli esterni?

Non c’è una data precisa. Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Come negli anni passati, anche nel 2026 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca (l’anno scorso raggiungibile a questo link) per individuare la commissione della scuola di interesse.

Commissari esternimaturità 2026

Esame di Stato, maturità o valutazione della personalità? Un colloquio di 50 minuti basta per capire il grado d’autonomia e responsabilità dello studente?

Maturità 2026, scadenza 13 aprile per domande per commissari e presidenti. Castellana (Gilda): compensi indecorosi, tabelle ferme al 2007, serve raddoppiare gli importi

Commissari esterni alla Maturità 2026, chi è obbligato a fare domanda e chi ne ha la facoltà

Maturità 2026: uscite le materie, quando si sapranno i nomi dei presidenti e commissari esterni?

Maturità 2026, i commissari esterni possono fare domande diverse dalla loro materia? Risponde l’esperto

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Presidenti di commissione alla Maturità 2026, ecco gli elenchi pubblicati dagli USR

Lara La Gatta

Commissioni Esami di Stato 2026, quando escono?

Redazione

Genitori? Da una parte vogliono che i figli diventino i più bravi, dall’altra si trasformano in sindacalisti: lo sfogo della psichiatra

Redazione

Scuola, il rinnovo normativo del contratto parte in salita: l’Aran vuole chiudere in fretta con incontri tematici on line, così i sindacati si sentono sminuiti

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata