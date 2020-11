Contagi Covid, altri 22 mila positivi mentre si discutono le ipotesi del nuovo Dpcm

Contagi Covid e nuovo Dpcm. Come anticipato in un altro articolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla alla Camera dei Deputati per illustrare le misure che andranno a confluire nel nuovo Dpcm, previsto nelle prossime ore. E mentre si torna a ribadire la misura della DaD per tutti gli istituti secondari superiori (dopo la preoccupazione, nei giorni scorsi, che si ricorresse alla didattica digitale anche per le terze medie), ecco i nuovi contagi da Covid-19 della giornata di oggi: altri 22.253 casi positivi.

Il bollettino del 2 novembre

Nuovi positivi: 22.253

Decessi: 233

In terapia intensiva: 2.022

Tamponi effettuati: 135.731

Totale casi: 731.588

