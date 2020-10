Contagio Covid a scuola, l’aumento dei docenti positivi è del 300%

Il dato ufficiale dell’aumento in percentuale dei docenti contagiati dal Covid-19 a partire dal 23 settembre fino al 10 ottobre 2020 è impressionante, siamo arrivati al 300% dai soli 349 del 23 settembre ai 1020 del 10 ottobre.

I dati che dovrebbero fare riflettere

Il dato statistico nasce da un monitoraggio del Ministero dell’Istruzione fatto sui casi rilevati all’interno delle scuole e comparato con il resto della popolazione. Ecco la tabella che dovrebbe fare riflettere:

Da questa tabella emergono dati vermante impressionanti dal 23 settembre al 10 ottobre l’incremento percentuale degli studenti o studentesse positive è del 388%, mentre i docenti positivi sono aumentati del quasi 300 %, ma la cosa che dovrebbe fare riflettere e che nello stesso periodo il resto della popolazione aveva un incremento del 146%, quasi a significare che i docenti si contagiano il doppio rispetto al resto della popolazione.

Gli stessi dati letti positivamente dal Ministero dell’Istruzione

Una chiave di lettura molto ottimistica, addirittura di assoluta rassicurazione viene dal Ministero dell’Istruzione che il 15 ottobre scrive:

” Il Ministero dell’Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi)”.

​​​​​​​I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.