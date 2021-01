Conte alla Camera ha i numeri? Fioramonti tra gli indecisi

L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, secondo Repubblica, dovrebbe fare parte di quei parlamentari indecisi del Gruppo Misto sui quali non sappiamo se il Presidente Conte potrà fare affidamento per raggiungere i numeri che gli servono affinché il Governo possa continuare a lavorare più forte di prima senza passare da nuove elezioni.

“Aiutateci a ripartire con la massima celerità”, chiede il Premier Conte a questi indecisi.

Ecco cosa si legge sul quotidiano di Eugenio Scalfari: La maggioranza assoluta di 316 potrebbe essere superata con slancio maggiore se arrivassero nuove adesioni da quella decina abbondante di deputati del gruppo Misto non ancora schierata, che la maggioranza cercherà fino all’ultimo di arruolare. Fra loro c’è, per esempio, il voto favorevole dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti.

Fioramonti su Twitter

Su Twitter, l’ex responsabile del Dicastero dell’Istruzione entra in polemica con Matteo Renzi, affermando: “C’è chi si dimette per motivi seri, nel silenzio totale, e chi lo fa solo per espedienti politici e personali.”

