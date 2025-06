Continuità docenti di sostegno 2025/2026: riconferma docenti e procedura prevista

Con il decreto 32 del 26 febbraio 2025 in attuazione della disposizione prevista dall’art. 8 del decreto 71 del 2024 al fine di garantire i diritti degli alunni con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, su richiesta della famiglia può essere confermato per l’anno scolastico 2025/2026, con incarico a tempo determinato, il docente che ha operato con lo stesso alunno nell’anno scolastico 2024/2025.

Chi può essere riconfermato

Possono essere confermati con priorità, in seguito alla richiesta della famiglia, ed esito positivo del GLO relazionata dal dirigente scolastico all’UST di competenza a condizione che il posto sia rimasto libero:

• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno, in possesso della specializzazione;

• I docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno senza la specializzazione inseriti in GPS seconda fascia;

• I docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno senza la specializzazione e non inseriti nelle GPS, individuati dopo lo scorrimento delle GAE e delle GPS di prima e seconda fascia;

• I docenti supplenti annuali su sostegno con contratto su spezzone orario.

Chi non può essere confermato

• I docenti nominati dal dirigente scolastico su supplenze brevi e saltuarie;

• I docenti che non danno la propria disponibilità per essere confermati.

Il dirigente scolastico

Entro il 31 maggio ultimo scorso, il dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia per la riconferma del docente di sostegno, sentito il GLO in merito alla situazione dell’alunno e della classe, valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente ed entro il 15 giugno comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente attraverso un’apposita funzionalità SIDI al seguente percorso: SIDI > Applicazioni SIDI > Fascicolo Personale Scuola > Informatizzazione Nomine Supplenze > Gestisci Anno Corrente > Continuità Didattica.

Il docente supplente

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria e della conseguente acquisizione a sistema da parte del dirigente scolastico, nel presentare la domanda per le supplenze, nell’indicare le preferenze indica la volontà di essere confermato con precedenza assoluta su posto di sostegno nella sede in cui ha svolto servizio nell’anno scolastico 2024/2025.

L’UST (Ufficio Scolastico Territoriale)

Dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo (comprese le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo) e prima dell’attribuzione delle supplenze di propria competenza, verificherà, tramite un’apposita procedura informatizzata, le condizioni per la conferma del docente di cui si è chiesta la conferma e procede a conferire la supplenza, escludendolo contestualmente dai nominabili a tempo determinato.