Quanto guadagna un insegnante di sostegno

Negli anni settanta al fine di tutelare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità è stata introdotta in tutti gli ordini di scuola la figura del docente di sostegno con il compito di promuovere il processo inclusivo di detti alunni e con uno sviluppo di carriera identico ai docenti curricolari dell’ordine di scuola in cui opera.

Lo stipendio del docente di sostegno

Lo stipendio dei docenti di sostegno, uguale ai docenti curriculari, è stabilito dal CCNL/SCUOLA che prevede una retribuzione in relazione all’ordine di scuola e in relazione agli anni di servizio che determinano le sei fasce stipendiali dei docenti.

Fasce stipendiali

Le fasce stipendiali di tutti i docenti sono sei e vanno da zero a trentacinque e sono così ripartite:

• 0 a 6 anni di servizio

• 9 a 14 anni di servizio

• 15 a 20 anni di servizio

• 21 a 27 anni di servizio

• 28 a 34 anni di servizio

• 35 a fine carriera

Fasce stipendiali per ordine e grado di scuola

Le fasce stipendiali dei docenti di ogni ordine e grado di scuola, compreso i docenti di sostegno a orario intero, riferite al dicembre del 2021, in attesa di conoscere le spettanze con la sottoscrizione del contratto 2022/2024 è riscontrabile nelle sottostanti tabelle.

Insegnante scuola dell’infanzia e primaria:

• Da 0 a 8 anni di servizio completi con stipendio di 21.099,04 euro annui lordi;

• Da 9 a 14 anni di servizio completi con stipendio di 23.331,67 euro annui lord;

• Da 15 a 20 anni di servizio completi con stipendio di 25.289,95 euro annui lordi;

• Da 21 a 27 anni di servizio completi con stipendio di 27.203,51 euro annui lordi;

• Da 28 a 34 anni di servizio completi con stipendio di 29.101,82 euro annui lordi;

• Da 35 a fine carriera con stipendio di 30.536,92 euro annui lordi.

Da una comparazione tra l’inizio di carriera e la fine, la differenza economica è pari a 9.437,88 euro lordi.

Docente diplomato istituti secondari di II grado:

• Da 0 a 8 anni di servizio completi con stipendio di 20. 897,20 euro annui lordi;

• Da 9 a 14 anni di servizio completi con stipendio di 23 182,99 euro annui lordi;

• Da 15 a 20 anni di servizio completi con stipendio di 25.204,99 euro annui lordi;

• Da 21 a 27 anni di servizio completi con stipendio di 28.126,56 euro annui lordi;

• Da 28 a 34 anni di servizio completi con stipendio di 30.029,79 euro annui lordi;

• Da 35 a fine carriera con stipendio di 31.492,42 euro annui lordi.

Da una comparazione tra l’inizio di carriera e la fine, la differenza economica è pari a 10.595,22 euro lordi

Docente scuola secondaria di primo grado:

• Da 0 a 8 anni di servizio completi con stipendio di 22.678,52 euro annui lordi;

• Da 9 a 14 anni di servizio completi con stipendio di 25.342,05 euro annui lordi;

• Da 15 a 20 anni di servizio completi con stipendio di 27.676,59 euro annui lordi;

• Da 21 a 27 anni di servizio completi con stipendio di 29.948,17 euro annui lordi;

• Da 28 a 34 anni di servizio completi con stipendio di 32.179,35 euro annui lordi;

• Da 35 a fine carriera con stipendio di 33.837,37 euro annui lordi.

Da una comparazione tra l’inizio di carriera e la fine, la differenza economica è pari a 11.158,85 euro lordi.

Docente scuola secondaria di II grado:

• Da 0 a 8 anni di servizio completi 22.678,52 euro annui lordi;

• Da 9 a 14 anni di servizio completi con stipendio di 25.995,81 euro annui lordi;

• Da 15 a 20 anni di servizio completi con stipendio di 28.520,99 euro annui lordi;

• Da 21 a 27 anni di servizio completi con stipendio di 31.736,25 euro annui lordi;

• Da 28 a 34 anni di servizio completi con stipendio di 33.837,37 euro annui lordi;

• Da 35 a fine carriera con stipendio di 35.505,47 euro annui lordi.

Da una comparazione tra l’inizio di carriera e la fine, la differenza economica è pari a 12.826,95 euro lordi