Conto consuntivo, proroga al 15 aprile per la predisposizione: tutte le scadenze

A seguito di numerose richieste, è arrivata la proroga per il conto consuntivo.

Lo slittamento dei termini si è reso necessario a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di

lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli e i monitoraggi attivati. Inoltre, c’è da tenere in conto l’immissione in ruolo di circa 1.500 Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi

(DSGA) neo-assunti.

Quindi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via del tutto eccezionale per l’anno 2021, il Ministero dispone la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018.

Ecco le nuove tempistiche: