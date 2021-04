Contratti pubblici al via, Brunetta firma l’atto di indirizzo per le Funzioni Centrali, a breve ci sarà quello per la scuola

La stagione contrattuale sembra davvero in fase di avvio.

In queste ore il Ministro della Pubblica Amministrazione ha inviato all’Aran l’atto di indirizzo per il contratto dell’area delle Funzioni centrali.

Stando alle informazioni in nostro possesso in questo momento, a breve dovrebbe essere firmato anche l’atto di indirizzo per la Sanità che necessita anche di una intesa con le Regioni.

Nelle prossime settimane potrebbe partire anche la procedura per il contratto della scuola, il più importante di tutti perché riguarda 1.200.000 dipendenti, più di un terzo dell’intero pubblico impiego.

Difficile avere una idea sulle cifre disponibili perché non è ancora del tutto chiaro come le risorse in campo verranno distribuite fra i diversi comparti.

Soprattutto non sappiamo ancora quale criterio il Governo voglia indicare all’Aran le modalità di distribuzione degli aumenti: saranno uguali per tutti o saranno più alti per chi ha stipendi più bassi?

Lo sapremo nei prossimi giorni quando l’atto di indirizzo sarà reso noto.

