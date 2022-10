Contratto scuola, nuovo incontro tra Mi e sindacati martedì 18 ottobre

I sindacati sono convocati per il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 10.30, per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019- 2021. Lo riferisce il sindacato Flc Cgil.

Le prospettive sono più rosee che in passato, da quanto emerge dall’incontro precedente. La situazione potrebbe cioè essersi sbloccata. A quanto pare i nuovi fondi stanziati dall’ultima legge di bilancio destinati al salario accessorio sono totalmente disponibili per il rinnovo del CCNL (300 Milioni di euro).

Complessivamente il CCNI che tutte le sigle sindacali si apprestano a sottoscrivere, confermerebbe le risorse dello scorso anno pari a 800.860.000 euro.

La comunicazione dei fondi (NOTA del 4 ottobre), destinati alla contrattazione integrativa di istituto, è già stata diramata presso le scuole, come abbiamo riferito.

Lo sblocco della trattativa è stato determinato da una comunicazione del ministro Bianchi rivolta al Ministro della Funzione pubblica con cui si integra l’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL e si assegna alla contrattazione all’ARAN l’utilizzo dei fondi stanziati dalla legge di bilancio del dicembre scorso.