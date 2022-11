Controlli danno esito negativo, ma la ds scopre pertugio sospetto in un muro della scuola: due minori denunciati per droga

Ancora segni di disagio in una parte di studenti delle scuole italiane, stavolta sfociato in consumo di stupefacenti. Sono quattro i casi di controlli antidroga tra ragazzi che hanno dato esito positivo di cui si ha notizia oggi, due relativi all’area toscana e due a quella ligure.

Il primo caso è venuto a galla grazie all’impegno e alla tenacia della dirigente scolastica del liceo linguistico Peano di Firenze, che nonostante i controlli antidroga generali nella propria scuola abbiano dato esito negativo ha deciso di non demordere e di seguire il proprio istinto. La ds ha infatti indicato alle forze dell’ordine, come riporta Ansa, un anfratto, un pertugio situato dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso dell’istituto, dove molti ragazzi sono soliti stazionare prima dell’ingresso mattutino a scuola.

I sospetti della dirigente si sono rivelati fondati: due minori, un 15enne ed un 16enne, sono stati scoperti proprio qui con circa 100 grammi di hashish durante un appostamento mirato dei carabinieri e sono stati denunciati alla procura minorile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le loro case sono state perquisite e vi sono stati scoperti altri 100 grammi della stessa sostanza.

Situazione simile in un altra scuola del capoluogo toscano, l’Istituto Cellini Tornabuoni, dove sono stati individuati due maggiorenni in possesso di due spinelli con hashish, uno dei quali ha tentato di disfarsene entrando in classe, che sono stati segnalati come assuntori alla prefettura di Firenze.

Le paure dei genitori

Ancora droga assunta da un giovanissimo, stavolta al liceo Parentucelli di Sarzana, in provincia di La Spezia, come riporta ancora Ansa. Stavolta i controlli sono scattati da sospetti da parte di alcuni genitori di studenti della scuola, preoccupati dalla possibile esistenza di un giro di spaccio di droga tra i ragazzi.

I controlli sono partiti di fronte all’istituto del centro città. Un cane antidroga, schierato all’ingresso della scuola prima dell’inizio delle lezioni, ha portato a individuare tre ragazzi in possesso di alcune dosi di stupefacenti. A casa di uno di questi è saltato fuori un panetto che gli è costato una denuncia al tribunale di Genova. Per gli altri due è invece scattata la sola segnalazione alla Prefettura della Spezia come assuntori.

Martedì scorso, durante una attività identica, i carabinieri avevano trovato poco più di 5 grammi di hashish su un marciapiede del liceo Bruno ad Albenga, in provincia di Savona.