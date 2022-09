Convegno a Firenze della Lega sulla scuola. Zingaretti (PD): la scuola sia la priorità

Si terrà il 12 settembre, presso l’Auditorium Firenze Fiera, il convegno organizzato dalla Lega e dal titolo ‘Istruire o educare – La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze”.

La nota parla di un “momento importante e di confronto per approfondire le tematiche inerenti l’istruzione e le sfide del futuro. Dalle scelte che riguardano le professionalità e mirano a valorizzare la scuola come percorso di vita, alle strategie utili per indirizzare i giovani garantendo loro uguali diritti e meritocrazia. Numerosi i focus sul rapporto tra il nostro sistema educativo ed il mondo del lavoro, per capitalizzare le competente e creare una sinergia tra pubblico e privato, in costante equilibrio con le esigenze dei territori. L’importanza poi delle Università ed il loro contribuito alla ricerca ed il ruolo strategico dei giovani per un’Italia moderna e innovativa”.

Previsto l’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, che interverrà su “La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze”.

A Roma invece, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, scrive: la scuola sia priorità: “Oggi nelle strade per investire e difendere la scuola. Un giovane italiano su 4 non studia e non lavora. Quando lavora è spesso precario o sottopagato. Un dato drammatico. Le disuguaglianze rappresentano un furto di futuro e un freno allo sviluppo. Senza la forza dinamica delle ragazze e dei ragazzi l’Italia è ferma. Riportare nel ciclo formativo o nel lavoro questi ragazzi e pagarli adeguatamente deve essere la priorità di un Parlamento diverso dall’ultimo ed è la condizione per la rinascita italiana”.