Convegno a Napoli, “Per un umanesimo scientifico. La Matematica e il suo insegnamento. Conversazioni e progetti”

Il titolo del Convegno che si terrà nei giorni 16-18 settembre 2022, fa esplicito riferimento a una bella parola di sapore rinascimentale – umanesimo – proiettata però verso un futuro illuminato dalla scienza. Indica che l’incontro, organizzato dal Centro Pristem dell’Università Bocconi e da mateinitaly, affronterà temi legati alla matematica e al suo insegnamento, considerandoli nella loro giusta autonomia ma senza che questa significhi isolamento o trasformazione della dimensione scientifica in un corpo estraneo alla vita quotidiana, alle altre culture, all’impegno nella vita sociale e politica.

Il programma del Convegno prevede così alcune relazioni che affrontano a diversi livelli argomenti specifici dell’insegnamento matematico: Gilberto Bini parlerà delle carte geografiche e dei tentativi di proiettare sul piano la superficie della Terra, Carlo Mantegazza illustrerà come il pensiero matematico che pure è spesso identificato con la capacità di far di conto sappia affrontare e risolvere questioni che dai numeri prescindono, Angelo Guerraggio ricorderà le prime nozioni sulle equazioni differenziali ordinarie per il loro utilizzo in alcuni semplici modelli economici, Giovanna Guidone mostrerà come anche l’algebra e il calcolo letterale (spesso considerati uno dei capitoli più noiosi e meccanici dell’addestramento matematico) possano introdurre a nuovi, sensati e fecondi ragionamenti.

Altre relazioni svilupperanno il tema dell’educazione matematica accostandola a forme coinvolgenti dell’insegnare geometria (Paolo Bascetta con gli origami) o inserendola in una prospettiva sociale con particolare attenzione alla città che ospita il Convegno (esponenti dell’associazione “Maestri di strada” e Maria Mellone con il racconto di alcuni esperimenti che promuovono l’apprendimento in situazioni di difficoltà) o, ancora, ricordando un “grande” della scienza italiana quale Edoardo Amaldi attraverso il linguaggio teatrale e il monologo di Corrado Calda.

Infine, a ribadire il ruolo degli insegnanti in un programma di umanesimo scientifico, il Procuratore della Repubblica a Perugia, Raffaele Cantone, parlerà di un tema da “educazione civica” quale corruzione e anti-corruzione; Maurizio de Giovanni, il creatore del commissario Ricciardi, di Mina Settembre e dei Bastardi di Pizzofalcone, presenterà il suo recente romanzo “L’equazione del cuore” e Michele Mirabella, proprio nei giorni in cui Elisir tornerà in onda su Rai3, “userà” una citazione di Seneca per riaffermare la funzione indispensabile della cultura nella società di oggi.