Copritermo per la scuola dell’infanzia e primaria

I copritermo per gli ambienti scolastici di “Giocare in Sicurezza“ è una linea di protezioni per la scuola di fondamentale importanza per la sicurezza dei bambini durante le attività scolastiche. Grazie a queste soluzioni, si ha la possibilità da un lato di mettere i termosifoni in sicurezza e dall’altro lato di arredare lo spazio con colori vivaci.

Dove sono necessari i copritermosifoni per bambini?

I copritermo svolgono una funzione di assoluto rilievo in quei contesti in cui i bambini – soprattutto se piccoli – possono correre il rischio di farsi male. Si tratta di prodotti che sono progettati e realizzati per risultare conformi alle norme di sicurezza UNI 10809:1999. Per garantire l’incolumità dei piccoli e permettere loro di spostarsi e giocare senza rischi, i copritermo sono anti-scheggia e antiurto, oltre che ignifughi.

Come si installano i copritermo per la scuola?

Non c’è bisogno di una competenza specifica o di accortezze particolari per l’installazione dei “copritermo scuola”, dal momento che i prodotti vengono messi a disposizione già assemblati. Questo vuol dire che non occorre preoccuparsi del montaggio: la procedura di fissaggio a muro è semplice e rapida, e si deve effettuare per mezzo di staffe a doppia sicurezza che possono essere aperte solo da persone adulte. Anche da questo punto di vista, dunque, non si ha niente da temere.

Quando servono queste coperture di protezione?

Le protezioni sono realizzate con tubolari in plastica PVC e possono essere personalizzate, anche dal punto di vista cromatico, in quanto vengono prodotte su misura. Ecco, dunque, che non si limitano a garantire una protezione ottimale per l’incolumità dei bambini, ma rendono anche gli ambienti più piacevoli, più accoglienti e più colorati. Ecco spiegato il motivo per il quale vi si può ricorrere, oltre che nelle aule e nei corridoi degli istituti scolastici, anche nei baby parking, nelle ludoteche e negli impianti sportivi.

PUBBLIREDAZIONALE