Cordoglio del CNDDU per la morte dello studente in gita scolastica

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane studente Gerlando Falzone, avvenuta durante un viaggio di istruzione a Firenze. Una morte improvvisa, che interrompe brutalmente un tempo educativo pensato per generare apertura, scoperta e relazione, e che invece si trasforma in un evento lacerante per l’intera comunità scolastica e civile.

La perdita di una giovane vita in un contesto scolastico extracurricolare non può essere relegata a fatalità isolata: essa interpella in profondità il modo in cui la scuola e la società concepiscono la sicurezza, la cura e la responsabilità. Il viaggio di istruzione, spazio di apprendimento informale e di autonomia guidata, rivela in questa tragedia tutta la complessità dei contesti educativi contemporanei, sempre più aperti, dinamici e, proprio per questo, esposti a variabili difficilmente prevedibili.

Da Adrano, in provincia di Catania, all’intero territorio nazionale, il dolore collettivo si accompagna a un senso di disorientamento che va oltre l’emotività del momento. Emergono interrogativi profondi sul rapporto tra percezione e realtà della sicurezza: troppo spesso si dà per scontata una protezione implicita che, nei fatti, richiede invece costruzione, attenzione e consapevolezza continua. In una società che tende a rimuovere la fragilità e a marginalizzare il tema del limite, eventi come questo riportano con forza al centro la necessità di educare alla vulnerabilità come dimensione costitutiva dell’esperienza umana, non come eccezione.

Il CNDDU richiama con fermezza il principio secondo cui il diritto alla vita, alla salute e alla sicurezza non è mai un dato acquisito una volta per tutte, ma un processo educativo che deve essere coltivato intenzionalmente. Ciò implica un cambio di prospettiva: dalla vigilanza passiva alla costruzione attiva di competenze, dalla gestione dell’imprevisto alla formazione alla prevenzione, dalla delega alla corresponsabilità.

Diventa quindi urgente ripensare l’educazione come spazio in cui la sicurezza si apprende, si pratica e si condivide. Non bastano protocolli formali o misure emergenziali: serve una trasformazione culturale che renda la scuola un ambiente capace di integrare conoscenze, consapevolezza e azione. L’introduzione strutturale di percorsi di educazione alla salute, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze deve affiancarsi a metodologie didattiche che sviluppino attenzione al contesto, capacità di lettura del rischio e prontezza decisionale.

Parallelamente, è indispensabile promuovere una pedagogia della responsabilità diffusa, in cui ogni studente sia educato a riconoscersi come parte attiva di una comunità che si prende cura di sé stessa. La sicurezza, in questa prospettiva, non è un dispositivo esterno, ma una competenza interiore e relazionale, che si costruisce attraverso esperienze condivise e consapevoli.

Superare tragedie come questa significa ridurre la distanza tra ciò che si apprende e ciò che si vive, tra la dimensione formativa e la realtà concreta. Richiede un’alleanza educativa più solida tra scuola, famiglia, istituzioni e territorio, capace di trasformare ogni esperienza – anche la più ordinaria – in occasione di crescita responsabile.

Solo così il dolore può generare cambiamento: non nella pretesa di eliminare ogni rischio, ma nella capacità di affrontarlo con maggiore preparazione, lucidità e senso di comunità. In questo orizzonte, la memoria di Gerlando Falzone può diventare un punto di svolta, orientando l’azione educativa verso una tutela più consapevole, concreta e condivisa della vita umana.

Romano Pesavento

presidente CNDDU