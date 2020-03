Coronavirus, anche il governo colpito: Ascani e Sileri positivi

L’emergenza coronavirus continua e colpisce anche il governo Conte. Positivi al Covid-19 anche i vice ministri Anna Ascani e Pierpaolo Sileri.

Notizia in aggiornamento

Anna Ascani positiva al coronavirus

Ecco quanto riferito dal vice ministro all’Istruzione su Facebook: “Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al coronavirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo.

Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi.

Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse.

Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta.

Ne sono sicura #andràtuttobene”.

Pierpaolo Sileri positivo al coronavirus.

“Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero – ha detto Sileri – Mia moglie e il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti”.

Il viceministro ha informato della positività tutti i suoi collaboratori e le persone che sono state a contatto con lui e al momento stanno tutti bene.

E ha confermato il suo impegno, ringraziando il personale medico e chiamando tutti alla responsabilità: “Voglio ringraziare il Sistema sanitario nazionale, medici e infermieri che stanno dando

orgoglio al nostro paese. C’è una sola possibilità: essere

responsabili, coraggiosi e solidali e ce la faremo tutti

insieme”.