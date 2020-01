Coronavirus, ANP prosegue opera di sensibilizzazione

Prosegue l’opera di sensibilizzazione da parte dell’ANP, Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola – già Associazione Nazionale Presidi, sul coronavirus.

E non fa meraviglia, perché sono proprio le istituzioni scolastiche i luoghi dove notoriamente in caso di virus influenzali si verificano più occasioni di contagio. Dopo avere pubblicato alcune informazioni della Società Italiana di Pediatria sul proprio sito, l’ANP ha messo in rete la circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, con le raccomandazioni di natura precauzionale a tutela della salute. Inoltre la stessa ANP segnala l’indirizzo web dell’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) che fornisce aggiornamenti sulla lotta al virus.

“In particolare – riferiscono dall’ANP – ai fini dell’autoprotezione individuale dal contagio l’O.M.S. raccomanda i seguenti punti, che hanno lo scopo di ridurre l’esposizione e limitare il raggio di trasmissione di patologie e che includono igiene delle mani e respiratoria nonché un approccio sicuro all’alimentazione: lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone; coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce; evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse; se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico; evitare contatti con animali vivi in aree mercatili; evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi”.