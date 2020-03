Coronavirus, dieci parole per spiegare agli studenti Covid-19

Sono dieci le parole per spiegare l’epidemia di Covid-19 agli studenti, presenti nel vocabolario realizzato da Istituto superiore di sanità (Iss) e Treccani, selezionandole per i docenti che in questi giorni, alle prese con lezioni a distanza, devono far riflettere i ragazzi sull’emergenza sanitaria in corso.

Si tratta di: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress, virus. Per ogni parola la redazione del portale Treccani, in collaborazione appunto con gli esperti dell’Iss e nell’ambito del progetto #leparolevalgono, offre una definizione per un loro uso corretto.Questo perché è importante attingere a un’informazione puntuale e aggiornata, non solo per capire la realtà intorno a noi, ma anche per imparare ad affrontarla senza subirla.

Le parole sono disponibili a questo link.