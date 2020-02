Coronavirus: due scuole chiuse in Francia al confine con l’Italia

Il nuovo Coronavirus per il quale si stanno adottando diverse misure per prevenirne il contagio conta, al momento, pochi casi anche fuori dalla Cina. Fra i luoghi attenzionati vi sono gli aeroporti, ma anche le scuole giocano un ruolo importante.

In Francia, al confine con l’Italia e la Svizzera nell’Alta Savoia sono state chiuse due scuole. Il provvedimento è stato adottato dalle autorità e ha riguardato le sedi scolastiche frequentate da un bimbo di nove anni che è risultato uno dei cinque nuovi casi di Coronavirus 2019-nCoV comunicati dalle autorità francesi.

Si tratta di cinque cittadini della Gran Bretagna, 4 adulti e il bimbo che soggiornavano nello stesso chalet il cui contagio pare sia avvenuto da un cittadino britannico, tornato da Singapore, che ha passato in montagna alcuni giorni nello stesso chalet. Le scuole resteranno chiuse per una settimana per procedere ad accertamenti e test.