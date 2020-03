“Gli uffici pubblici restano aperti su tutto il territorio nazionale, senza distinzione tra le zone. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche”.

È quanto spiega il governo in una nota esplicativa del Dpcm firmato lunedì notte dal premier Giuseppe Conte.