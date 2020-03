Coronavirus, istruzioni operative per l’Istruzione degli adulti

Con la nota 4739 del 20 marzo 2020 il Ministero ha richiamato le precedenti disposizioni dettate per le scuole, che possono applicarsi, laddove compatibili, anche al sistema di istruzione degli adulti.

Il M.I. inserisce però alcune indicazioni specifiche, che riassumiamo di seguito.

Esami di Stato a conclusione del primo periodo didattico del primo livello

L’esame si svolgerà l’ultimo giorno utile del mese successivo all’adozione del provvedimento

con cui viene disposta la ripresa delle attività didattiche ovvero secondo tempi e modalità che

verranno tempestivamente comunicati.

Frequenza minima del percorso di studio personalizzato

Ai fini dell’accertamento della frequenza minima del percorso di studio personalizzato in sede di scrutinio finale, i Collegi docenti terranno conto della sospensione delle attività didattiche

predisposta nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel deliberare le “motivate deroghe” previste dalla nota DGOSV prot. n.22381 del 31 ottobre 2019.

Didattica a distanza

Valgono anche per l’Istruzione degli adulti le disposizioni in merito alle attività di didattica a distamza.

In proposito, il M.I. segnala la sezione predisposta dal MI dedicata alla Didattica a Distanza

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, nonché per i percorsi di

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana “IL GRANDE PORTALE DELLA LINGUA

ITALIANA” (http://www.italiano.rai.it/) predisposto da RAI, Ministero dell’Interno e MI e per i

percorsi di primo livello secondo periodo didattico la piattaforma “ADULTI IN FORMAZIONE”

(http://adultiinformazione.indire.it/fad/), predisposta da INDIRE.

Scuole carcerarie

Il M.I. sottolinea la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le

situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a

distanza anche per i frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.