Corsi di formazione online: perché scegliere i metodi di apprendimento e-learning?

È proprio vero che non si finisce mai di imparare: nel mondo del lavoro è importante essere sempre al passo con gli ultimi aggiornamenti che riguardano la propria professione, sia per chi ha già una posizione solida che per chi si appresta a trovare occupazione. La formazione e l’aggiornamento sono orientati al raggiungimento di obiettivi professionali sempre più ambiziosi, come quelli legati alla costruzione di una carriera soddisfacente e ben retribuita. Ma dove trovare il tempo per formarsi avendo la possibilità di seguire i corsi desiderati praticamente ovunque? La risposta si trova nella tendenza alla formazione on-line, una metodologia di apprendimento che permette a chiunque di imparare nozioni teoriche e pratiche rispetto ad una determinata materia che si intende approfondire o apprendere da zero.

La formazione bitCamp risponde perfettamente alle esigenze di chi desidera diventare uno sviluppatore Java e trovare rapidamente un’occupazione nel settore tech grazie ad un corso intensivo di otto settimane da seguire in aule virtuali.

Quali sono i vantaggi della formazione a distanza?

Sono in molti ad optare per i corsi online perché frequentare un corso in presenza può diventare difficile a causa dei propri impegni o della distanza dalla sede dell’Academy che propone la formazione desiderata. Seguire un corso da remoto consente di organizzare i tempi di studio secondo le proprie necessità: la parola d’ordine è flessibilità, dal momento in cui è possibile pianificare le attività secondo le diverse esigenze potendo seguire le lezioni comodamente a casa propria.

Grazie alle piattaforme interattive messe a punto per la formazione online è possibile intraprendere un percorso di grande qualità potendo comunicare in qualsiasi momento e con estrema facilità sia con gli insegnanti che con gli altri studenti. Il materiale didattico, poi, è sempre a disposizione dei discenti: ogni studente può accedere ai documenti e ai testi su cui studiare che vengono raccolti e resi disponibili su un archivio virtuale.

La spesa relativa alla formazione online è decisamente minore rispetto a quella in presenza: vengono abbattuti tutti i costi relativi agli spostamenti per raggiungere e rientrare dalla sede formativa. Ricapitolando, quello che serve per seguire un corso di formazione da remoto è semplicemente un pc con cuffie e microfono e una buona connessione Internet, due requisiti facilmente reperibili che sono davvero alla portata di tutti.

Scegliere di formarsi online diventa fondamentale per chi desidera acquisire competenze attraverso il metodo learning by doing: il corso per sviluppatore Java ideato da bitCamp è strutturato in modo che gli esercizi pratici seguano subito l’apprendimento delle nozioni teoriche per fissare nell’immediato quanto appreso. Si tratta di un corso per Java Developer nato dall’esperienza decennale nel settore tech da Matrix Consulting Group, solida realtà aziendale che ha messo a punto una formazione che guarda, da un lato all’identikit del programmatore richiesto dalle aziende e, dall’altro, alle competenze da acquisire per lavorare fin da subito. bitCamp propone otto settimane full-time per cambiare la propria vita professionale, attraverso la possibilità di aggiornarsi rispetto al proprio lavoro o di imparare un mestiere partendo da zero.

Non solo: la formazione bitCamp offre servizi plus gratuiti che contribuiscono allo sviluppo delle soft skills e di ulteriori abilità diventate indispensabili nel mondo del lavoro, come incontri di supporto con un coach professionista e lezioni di business English con insegnanti madrelingua inglese.

Essere pronti ad una carriera nel settore tech è una sfida da cogliere al volo attraverso la scelta di un ottimo corso di formazione online: lo sviluppatore Java è uno dei profili professionali più richiesti del momento e il corso bitCamp permette di acquisire le competenze necessarie a diventare un Java Developer da inserire subito nelle più importanti multinazionali del settore.

pubbliredazionale