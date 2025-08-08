Corsi Indire sostegno, indicazioni per gli specializzati estero non ammessi nelle Università: iscrizioni dal 18 al 25 agosto – GUIDA

Con riferimento ai percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere Indire ha pubblicato i calendari delle lezioni e dei laboratori didattici, ricordando che le attività avranno inizio il prossimo 22 agosto.

Per coloro che risultano già iscritti con INDIRE, è necessario fare l’accesso attraverso le credenziali che verranno fornite al proprio indirizzo e-mail a partire dal 18 agosto.

Per coloro che provengono dalle Università, sarà necessario procedere con una nuova iscrizione, senza tuttavia dover pagare nuovamente la tassa di iscrizione, già versata alle Università. La procedura è necessaria per poter consentire l’immatricolazione con INDIRE e per creare la carriera all’interno del sistema di formazione. Il sistema di iscrizione, raggiungibile all’indirizzo tfa.indire.it, sarà disponibile dal 18 al 25 agosto 2025.

Operativamente, si tratta di inserire nuovamente le informazioni relative al titolo di accesso, alla carriera pregressa e gli estremi della rinuncia ai sensi dell’Art. 5 comma 3 del DM 77 del 24/04/25.

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere a [email protected].

GUIDA ALL’ISCRIZIONE