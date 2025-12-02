Corsi Indire sostegno, prove intermedie il 13 dicembre. Pubblicato anche il calendario delle lezioni di recupero

La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. La convocazione potrà avvenire a partire dalle ore 13,00, in modo da consentire il riconoscimento dei candidati.

Sedi

Per quanto concerne le città sede di esame, queste sono le informazioni di dettaglio fornite da Indire:

MILANO: Parco Esposizioni Novegro, V.le Esposizioni, 20054, Novegro-Tregarezzo MI (Regioni Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

ROMA: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM (Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Stato Estero)

CHIETI: Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 Chieti CH (Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia)

NAPOLI: Mostra d’Oltremare, Piazzale Tecchio, 80125 Napoli NA (Regioni Basilicata, Calabria, Campania)

SIRACUSA: Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR (Regione Siciliana)

CAGLIARI: Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221, 09126 Cagliari CA (Regione Sardegna)

Lezioni di recupero

Indire ha anche informato che le lezioni di recupero programmate sono parte integrante del percorso formativo e, pertanto, per le seguenti tipologie di corsisti:

Corsisti Art. 6 iscritti in ritardo;

Corsisti Art. 7 iscritti in ritardo e vincitori di ricorso;

Corsisti Art. 6 e Art. 7 che abbiano superato il limite del 10% di assenze consentite dalla normativa vigente.

Gli interessati sono invitati a consultare il calendario e a garantire la massima puntualità e partecipazione, al fine di assicurare la regolare conclusione del percorso formativo.

Il percorso potrà essere concluso con l’esame finale solo con il raggiungimento del 90% della soglia di partecipazione al percorso.