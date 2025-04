Oggi, 29 aprile, sono stati pubblicati i decreti attuativi relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato da INDIRE.

In particolare, il decreto 75 si riferisce ai percorsi disponibili per chi ha svolto tre anni di servizio. Nel seguente allegato B sono divisi i posti (per un totale di 52.622) regione per regione.