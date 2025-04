Corsi Indire Sostegno 2025, quanto costano?

Sono stati pubblicati i decreti attuativi relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato da INDIRE.

In particolare, il decreto 75 si riferisce ai percorsi disponibili per chi ha svolto tre anni di servizio, mentre il decreto 77 ha chi è in possesso di titolo estero.

Quanto costano i corsi?

Per quanto riguarda i corsi riservati a chi ha tre anni di servizio:

Nel Decreto n. 75 del 24 aprile 2025 (Percorsi attivati ai sensi dell’articolo 6):

Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.

L’importo massimo del percorso di specializzazione è fissato nella misura massima di euro 1.300,00.

Tale importo è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

L’attuazione di questo decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda i corsi riservati a chi ha il TFA estero:

Nel Decreto n. 77 del 24 aprile 2025 (Percorsi attivati ai sensi dell’articolo 7):

Anche in questo caso, gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi sono a carico dei corsisti.

L’importo massimo del percorso di specializzazione varia a seconda del numero di crediti da conseguire: