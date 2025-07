Corsi per le posizioni economiche ATA, tracciamento ore, rilascio attestato e prova finale: le faq di Indire

Con riferimento ai corsi per le posizioni economiche del personale ATA, Indire ha pubblicato alcuni chiarimenti riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività formative.

Li riportiamo di seguito:

Apertura corsi

Come da comunicazione n. 34744 inviata in data 15 luglio 2025 agli UUSSRR dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, i tempi di attivazione previsti sono:

15 luglio (conclusione 28/08/2025): AREA degli Operatori (ex Area As); AREA dei Collaboratori (ex Area A e As)

30 luglio (conclusione 12/09/2025): Tecnici: AREA professionale del personale B (profilo tecnico); Assistenti: AREA Assistenti (ex Area B)

Tracciamento ore

Il modello formativo prevede 20 ore di formazione forfettarie.

Pertanto, non è previsto un conteggio del tempo effettivo di fruizione dei video e di tutti i materiali e attività online a supporto della formazione, ma, al termine del percorso formativo, viene rilasciato un attestato di completamento del corso, equivalente a 20 ore di formazione.

Mancato tracciamento videolezione

Al fine del corretto tracciamento delle videolezioni, assicurarsi di:

1) visualizzare un video alla volta (non lanciare più video contemporaneamente)

2) visualizzare il video fino alla sua conclusione (non interrompere la visualizzazione prima della fine)

3) visualizzare il video in un’unica soluzione (senza metterlo in pausa)

Come verificare lo stato di avanzamento del corso

Al completamento dell’attività, l’etichetta che accompagna l’attività cambia lo stato da “Da fare” (to do) a “Fatto” (done) e cambia il colore da grigio a verde. Inoltre, nel menù verticale alla sinistra dello schermo, ogni attività presenta un dot, che una volta conclusa, si colora di verde. Infine, per avere un quadro generale sullo stato di avanzamento del corso, è possibile cliccare su Ulteriori informazioni riportato sotto la dicitura Completamento corso alla destra dello schermo.

Ripetere test, attività di Riflessione e contestualizzazione, Autovalutazione

Non è possibile ripetere i test, le attività di Riflessione e contestualizzazione e Autovalutazione. Nei test, le indicazioni rispetto alle risposte giuste o sbagliate costituiscono solo un’indicazione per l’autovalutazione rispetto alle conoscenze acquisite nel percorso. Test e attività sopracitate non costituiscono una valutazione e l’esito non è sbarrante per il prosieguo delle attività in piattaforma. Ai fini del completamento della formazione ne viene tracciata la realizzazione, non gli esiti.

Mancato rilascio attestato

L’attestato viene generato circa 72 ore dopo il termine della formazione. Terminata la Formazione appare un pulsante “Scarica l’attestato”, cliccando, il sistema richiede di completare il Questionario di Gradimento, terminato il quale sarà possibile scaricare l’attestato. Se, passato il tempo sopra indicato, non fosse ancora possibile scaricare l’attestato da Scuola Futura, verificare di aver completato tutte le attività previste dal corso. Per verificare lo stato di avanzamento del corso, accedere al percorso e cliccare su Ulteriori informazioni riportato sotto la dicitura Completamento corso.

Prova Finale

Come da comunicazione n. 34744 inviata in data 15 luglio 2025 agli UUSSRR dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, le date della prova di valutazione finale, secondo quanto disposto dall’ art. 12 del citato DM 140/2024 saranno rese note con successiva comunicazione.