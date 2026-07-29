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Prima Ora - Notizie del 29 luglio

Gestire la scuola
29.07.2026

Fondi Strutturali Europei, proroga dei termini per l’avvio del primo modulo degli avvisi “Formazione docenti” e “Formazione ATA”

Lara La Gatta
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Nel mese di aprile il MIM ha pubblicato due avvisi riguardanti la formazione del personale.

Un avviso pubblico ha l’obiettivo di finanziare percorsi di formazione rivolti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nell’ambito del Programma “Scuola e competenze 2021-2027” sostenuto dal FSE+. Il provvedimento è emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che prevede uno stanziamento di euro 50.300.000, a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Un secondo avviso è volto il potenziamento professionale del personale docente ed educativo, sempre nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”. L’iniziativa, sostenuta dal fondo FSE+ con uno stanziamento di euro 161.161.000, punta a migliorare la qualità della didattica attraverso interventi mirati e una gestione semplificata delle risorse.

Per entrambi gli avvisi è ora giunta una proroga: con nota del 28 luglio 2026 il MIM ha comunicato che, in via del tutto eccezionale e nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi del PN “Scuola e competenze” 2021-2027, è disposto il differimento dei termini per l’avvio del progetto al 22 settembre 2026.

LA NOTA

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