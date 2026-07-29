Fondi Strutturali Europei, proroga dei termini per l’avvio del primo modulo degli avvisi “Formazione docenti” e “Formazione ATA”

Nel mese di aprile il MIM ha pubblicato due avvisi riguardanti la formazione del personale.

Un avviso pubblico ha l’obiettivo di finanziare percorsi di formazione rivolti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nell’ambito del Programma “Scuola e competenze 2021-2027” sostenuto dal FSE+. Il provvedimento è emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che prevede uno stanziamento di euro 50.300.000, a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Un secondo avviso è volto il potenziamento professionale del personale docente ed educativo, sempre nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”. L’iniziativa, sostenuta dal fondo FSE+ con uno stanziamento di euro 161.161.000, punta a migliorare la qualità della didattica attraverso interventi mirati e una gestione semplificata delle risorse.

Per entrambi gli avvisi è ora giunta una proroga: con nota del 28 luglio 2026 il MIM ha comunicato che, in via del tutto eccezionale e nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi del PN “Scuola e competenze” 2021-2027, è disposto il differimento dei termini per l’avvio del progetto al 22 settembre 2026.

LA NOTA