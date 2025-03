Corsi sostegno Indire, i primi partono a metà aprile: l’annuncio del presidente Manfredi a Didacta

Ai microfoni della Tecnica della Scuola, presente a Fiera Didacta 2025 a Firenze, il nuovo presidente di Indire Francesco Manfredi. Ecco le sue parole:

“L’incarico di nuovo presidente Indire coincide con il centenario dell’istituto. Indire ha attraversato il ‘900, e il primo ventennio degli anni 2000 insieme al mondo della scuola, alle comunità del nostro Paese. La scuola si sovrappone perfettamente con le comunità e con i territori e dà loro valore, è essenziale per far crescere quella dimensione sociale e culturale, investendo sui giovani e sul loro futuro. Da cent’anni Indire è al fianco del mondo della scuola, in modo particolare dei suoi docenti e dirigenti scolastici con i quali e per i quali lavora in processi di ricerca, di formazione e di innovazione e miglioramento. È stato proprio Indire quarant’anni fa ad accompagnare le scuole nella prima fase della loro innovazione e rivoluzione digitale. Con le grandi competenze e professionalità ma anche con la motivazione dei nostri ricercatori, dei nostri tecnologi continueremo ad affiancare nei prossimi decenni i nostri docenti”.

“Didacta è la fiera delle sfide, saper traguardare le nostre scuole in un mondo nuovo è sempre una sfida. Per accettare e vincere questa sfida Indire ha organizzato centinaia di eventi, seminari, ne gestisce direttamente quasi 150 potendo contare su un patrimonio documentale fatto di quasi 200mila materiali sempre a disposizione delle scuole e accompagnando le istituzioni pubbliche, iniziando dal ministero dell’Istruzione e del Merito, in questi grandi percorsi di innovazione che ci vengono proposti. Penso alla nuova filiera tecnico-professionale, il 4+2, alla formazione terziaria, penso al tema dell’orientamento, al tema delle tecnologie abilitanti e dell’intelligenza artificiale, agli strumenti per superare i divari territoriali e per combattere l’abbandono degli studenti, soprattutto in certe aree del nostro Paese. Su tutti questi temi e su molti altri Indire presenterà eventi specifici per accompagnare i nostri dirigenti e i nostri docenti ad una corretta messa a fuoco del livello della sfida. Agire in modo responsabile, è questo quello che fa Indire nei confronti dei nostri interlocutori”.

Corsi Indire: “la riforma dello statuto di Indire che ha impegnato il Ministero negli ultimi mesi dota l’istituto di ulteriore responsabilità sulla formazione dei docenti. Una priorità oggi è quella di mettere a fuoco i percorsi Tfa per i due grandi ambiti di riferimento, cioè quello dei docenti che hanno acquisito dei titoli all’estero e aspettano di vedersi riconosciuti nella formula dell’acquisizione di un ulteriore percorso formativo e quella dei docenti che da almeno tre anni sono su cattedre di sostegno ma non hanno riconoscimento formale. I primi sono circa diecimila, i secondi sono cinquantamila e diverranno a settembre ottantamila. Il Ministero non ha potuto che prendere atto di una situazione ereditata dal passato ingovernabile, anche eticamente ingiustificabile perché queste persone non potendo strutturarsi non possono per esempio accedere a un mutuo. Fronte studenti, è evidente che sono penalizzati gli studenti più fragili da non avere un rapporto con un docente che può dare continuità ma che anche psicologicamente è concentrato sull’azione di assistenza, accompagnamento e formazione di questi studenti quindi era un’azione che doveva essere fatta. Garantisco che la faremo nel miglior modo possibile e che per il gruppo di docenti che hanno titoli all’estero partirà entro metà aprile (si deve comunque concludere entro fine giugno) e per tutti gli altri partirà nelle settimane successive. Avremo modo nei prossimi mesi di risolvere in tempi brevi il problema dei Tfa”.