Corsi sostegno Indire, i requisiti di accesso e le ripercussioni in GPS – DIRETTA ore 16,00

Corsi sostegno Indire, i requisiti di accesso e le ripercussioni in GPS...

Sono stati pubblicati i decreti attuativi (n. 75 e 77) relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato dall’Indire. E anche il totale dei posti messi a bando (52.622) suddivisi per regione.

In particolare, il decreto 75 si riferisce ai percorsi disponibili per chi ha svolto tre anni di servizio, mentre il decreto 77 ha chi è in possesso di titolo estero.

A fornire ulteriori informazioni è stato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con un comunicato: “Le misure adottate puntano ad ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno, consolidandone le competenze maturate attraverso l’esperienza didattica. Il nostro obiettivo”, spiega il Ministro Valditara, “è assicurare a ogni studente con disabilità docenti adeguatamente formati”.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono i requisiti per potere partecipare ai percorsi di sostegno organizzati da Indire? Chi parteciperà al percorso agevolato per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno di 36 CFU o 48 CFU, quali ripercussioni potrebbe avere nella I fascia sostegno delle GPS o negli elenchi aggiuntivi 2025/2026 in cui è inserito? Qual è la differenza tra un percorso ordinario di TFA sostegno indetto da una Università e il percorso Indire del sostegno?

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 15 maggio alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

