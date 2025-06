Corsi sostegno Indire/Università, proroga per la rinuncia al riconoscimento del titolo estero: c’è tempo fino al 21 luglio

Corsi sostegno Indire/Università, proroga per la rinuncia al riconoscimento del titolo estero:...

Con avviso n. 21907 del 4 giugno 2025 il MIM ha fornito indicazioni a chi è interessato ad abilitarsi sul sostegno con i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità organizzati da Indire o dalle Università, dedicati a chi ha ottenuto un titolo di specializzazione estero e ne ha richiesto il riconoscimento in Italia. Per poter partecipare a questi percorsi è però necessario rinunciare al riconoscimento del titolo estero. Pr farlo, è stata attivata una specifica procedura.

Come presentare la rinuncia

La rinuncia dovrà essere formulata da coloro i quali abbiano i requisiti di legge, esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate:

tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile tramite il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione per il tramite della predetta piattaforma;

tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo [email protected] , soltanto in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.

Proroga per la rinuncia

Il termine per la rinuncia era inizialmente fissato al 25 giugno.

Con nota 26269 del 20/06/2025 il MIM ha disposto che i termini per esprimere la rinuncia, secondo le medesime modalità precedentemente indicate nella nota del 4 giugno, sono prorogati fino alla data del 21 luglio 2025.

NOTA DEL 4 GIUGNO

NOTA DI PROROGA