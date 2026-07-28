Registrati
Diretta video

Prima Ora - Notizie del 28 luglio

Studenti e genitori
28.07.2026

Corso di lingue in Italia, dall’INPS 6.100 borse di studio per studenti della quinta primaria e delle secondarie: domande entro il 2 settembre

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Corso di lingue in Italia 2026, rivolto ai figli od orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il concorso offre borse di studio finalizzate a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Destinatari sono gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (scuole superiori).

Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da settembre 2026 a giugno 2027, per un periodo minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo di 60 ore (di 60 minuti) di lezione in presenza ovvero in modalità on line in modalità sincrona, esclusivamente nei casi di emergenza sanitaria nazionale dichiarati dal Governo italiano dalle autorità competenti.

L’Inps riconosce n. 6.100 contributi, così suddivisi:

  • fino a n. 50 per ragazzi frequentanti la classe quinta della scuola primaria;
  • fino a n. 2.550 per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);
  • fino a n. 3.500 per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;

L’importo massimo di ciascun contributo è pari a € 800,00 per la frequenza del corso di preparazione all’esame.

La domanda deve essere presentata online, tramite il Portale prestazioni welfare, fino alle 12 del 2 settembre 2026.

    Borse di studioInps

    Bandi 2026 per l’assegnazione delle borse di studio per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere: scadenza 30 aprile

    Maturità 2026, cambia il peso dei punti bonus: il 100 più difficile da raggiungere? Si ridurrà anche il numero degli aventi diritto alla Carta del Merito?

    Soggiorni studio, online il bando INPS per corsi di lingua all’estero: domande entro il 10 febbraio 2026

    Borse di studio 2025, fino a 500 euro per gli studenti delle superiori per libri di testo, trasporti e accesso ai beni culturali – DECRETO

    Master e Corsi di Perfezionamento universitari, bando INPS per borse di studio: domande entro il 22 ottobre 2025

    Non sei ancora un utente TS+?

    Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

    REGISTRATI

    I nostri Corsi

    Neonato usa smartphone, è polemica sul cartellone in centro a Milano: “Pessima pubblicità”, la reazione

    Redazione

    Riforme PNRR, reclutamento, innovazione digitale e welfare: il MIM vara il nuovo PIAO per il triennio 2026/2028

    Lara La Gatta

    Commissione Cultura alla Camera, question time su questioni di competenza del Mim – DIRETTA ore 18:00

    Redazione

    Decreto anti-maranza, Galiano: “Siamo lenti a prevenire perché non fa rumore. Un educatore non finisce nei talk show”

    Redazione
    vai alla ricerca avanzata