Corso Indire sostegno: lezioni online con esame finale. Ecco chi può partecipare e quanto costano

Nella giornata di giovedì 6 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali per fornire un’informativa sui corsi Indire previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71, emanato a maggio 2024.

Tali corsi sono destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno (articolo 6) o a coloro che hanno conseguito la specializzazione all’estero (articolo 7). I decreti definiscono inoltre il profilo professionale del docente di sostegno, sottolineando che i docenti specializzati acquisiscono la contitolarità nelle classi in cui operano.

Le novità da sapere

I corsi sono destinati a docenti che hanno svolto tre anni di servizio su posti di sostegno (art. 6) o che hanno conseguito la specializzazione all’estero (art. 7).

I corsi sono attivati da Università (autonomamente o in convenzione con INDIRE) e INDIRE.

Le attività formative (insegnamenti) si svolgono online in modalità sincrona, con un massimo del 10% in modalità asincrona. I laboratori sono esclusivamente sincroni.

Le assenze massime consentite sono del 10%.

Al termine di ogni insegnamento e laboratorio è previsto un esame in presenza con valutazione in trentesimi (superamento con almeno 18/30).

L’esame finale consiste in un colloquio in presenza su un elaborato scritto relativo a un caso studio scelto dal corsista in base alla propria esperienza professionale.

Il titolo rilasciato dalle Università è una specializzazione universitaria riconosciuta a tutti gli effetti, mentre quello rilasciato da INDIRE è una specializzazione non universitaria utilizzabile solo a livello nazionale.

Corsi per docenti con tre anni di servizio (Art. 6)

Destinatari: Docenti con almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno (anche non continuativi) negli ultimi cinque anni, in scuole statali e paritarie. L’accesso è limitato al grado di istruzione del servizio prestato.

Docenti con almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno (anche non continuativi) negli ultimi cinque anni, in scuole statali e paritarie. L’accesso è limitato al grado di istruzione del servizio prestato. Crediti Richiesti: 40 CFU per i corsi universitari, 40 crediti ECTS per i corsi INDIRE, comprensivi dell’esame finale.

40 CFU per i corsi universitari, 40 crediti ECTS per i corsi INDIRE, comprensivi dell’esame finale. Tirocinio: Il tirocinio diretto e indiretto si intendono assolti grazie al servizio già prestato su posto di sostegno.

Il tirocinio diretto e indiretto si intendono assolti grazie al servizio già prestato su posto di sostegno. Priorità in caso di eccedenza: Precedenza ai docenti con più di tre anni di servizio su sostegno nel quinquennio; a parità, prevale il docente più giovane.

Precedenza ai docenti con più di tre anni di servizio su sostegno nel quinquennio; a parità, prevale il docente più giovane. Durata: Non meno di quattro mesi.

Non meno di quattro mesi. Costo: Massimo € 1.500.

Corsi per docenti con titolo estero (Art. 7)