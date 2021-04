Costarelli (Anp Lazio) sulla riapertura: “Preoccupati dai trasporti. Si riapra Ztl”

Sulla gestione dei trasporti in concomitanza con il ritorno a scuola degli alunni della Regione Lazio, è intervenuta Cristina Costarelli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma e dirigente scolastica del Liceo Newton.

Secondo Costarelli il lavoro dettagliato delle scuole rispetto al protocollo Covid rischia di essere vanificato dai riscontri del Nas sul tema trasporti. Questi ultimi restano uno dei nodi principali riguardo la riapertura, perchè proprio sui mezzi si assembrano i ragazzi che si recano a scuola.

La vicepresidente Anp si chiede se sia stata gestita bene la zona rossa nel Lazio, con scuole chiuse e giovani davanti ai bar o assembrati senza mascherina e lancia poi l’appello ai genitori (per chi può farlo) di far raggiungere i figli a scuola con mezzi propri e alla sindaca Raggi di riaprire la Ztl (almeno nella fascia di punta del mattino) per agevolare gli alunni delle zone centrali.

