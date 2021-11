Costruire e condividere eBook, il webinar della Tecnica della Scuola

Come fare una didattica estremamente innovativa? Un suggerimento per i docenti: lavorare in classe alla costruzione e condivisione di eBook. In che modo? Attraverso la piattaforma ScribaEpub.

Operare attraverso la piattaforma ScribaEpub significa arricchire il nostro tempo di studio e di lavoro con una progettazione didattica altamente motivante, interattiva e socializzata. Ciò vale per tutti gli utenti della piattaforma, siano essi docenti che progettano Unità di Apprendimento a più mani, oppure studenti che si cimentano con la scrittura guidata di un saggio breve o con l’articolazione di un Debate che richiede un gioco di squadra.

La progettazione condivisa di eBook consente, infatti, non solo di lavorare individualmente, ma soprattutto in coppia o a piccoli gruppi e completamente online, perché ogni singolo eBook ha al proprio interno una chat condivisa dagli utenti.

Possibilità di scelta dei template

I docenti possono progettare eBook completi di pagine con audio, video ed esercizi interattivi in base alle proprie esigenze didattiche e su Template.

Ogni template offre spunti e suggerimenti, ma non vuole essere prescrittivo se non nei punti chiave che fanno riferimento sia ai Primi Principi di Istruzione di David Merrill che a quelli dell’apprendimento multimediale secondo Richard Mayer.

Ogni eBook prodotto può essere pubblicato all’interno della Biblioteca e messo a disposizione dell’ampia comunità di ScribaEpub che conta oltre 15.000 utenti attivi e quasi 2000 eBook pubblicati.

Su questo argomento il corso Costruire e condividere eBook, a cura di Nuccia Silvana Pirruccello, in programma dal 7 dicembre.