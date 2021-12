Costruire e condividere ebook, il webinar della Tecnica della Scuola

Cosa significa didattica digitale e quale può essere un progetto efficace per promuoverla a scuola? (VAI AL CORSO)

La didattica digitale è quella che definiamo, prima ancora che per l’uso delle tecnologie digitali, per lo spostamento del processo di insegnamento/apprendimento dalla centralità dell’insegnante (che lavora sulla trasmissione dei contenuti) alla centralità dell’alunno (che lavora sullo sviluppo di competenze, grazie anche a un insegnante facilitatore e mediatore dell’apprendimento).

Costruire ebook

Una proposta progettuale efficace è quella relativa alla costruzione in classe di eBook. Come? Ad esempio attraverso la piattaforma ScribaEpub.

Conoscere la piattaforma ScribaEpub significa promuovere competenze non solo digitali allo scopo di rendere il tempo di studio motivante e interattivo attraverso la costruzione di Unità di Apprendimento da condividere con i propri studenti.

La progettazione condivisa di eBook consente agli studenti non solo di lavorare individualmente, ma soprattutto in coppia o a piccoli gruppi e completamente online, perché ogni singolo eBook ha al proprio interno una chat condivisa dagli utenti. I docenti possono progettare eBook completi di pagine con audio, video ed esercizi interattivi in base alle proprie esigenze didattiche e su Template. Ogni template offre spunti e suggerimenti, ma non vuole essere prescrittivo se non nei punti chiave. Trattandosi di un eBook, si può in ogni caso stravolgere lo schema di lavoro proposto, aggiungere, modificare o eliminare tutte le pagine (asset).

Il corso

Su questi argomenti il corso Costruire e condividere ebook, a cura di Nuccia Silvana Pirruccello, in programma dal 7 dicembre.