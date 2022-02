COVID-19 verso la fase endemica, si limitano le misure anticontagio all’interno delle scuole

Le recenti evoluzioni in senso all’egente virale confermano che quest’ultimo è entrato nella fase pre-endemica, che prevede l’inserimento consueto del patogeno all’interno dei consueti agenti eziologici che combattiamo durante le stagioni più complesse dell’anno a livello climatico e non solo. Tale nuova consapevolezza sta facendo sì che gli esecutivi e i Dipartimenti per la salute a livello locale europeo stiano proponendo alla popolazione un progressivo dietrofront ed aggiustamento delle misure proporzionalmente al reale rischio pandemico e di mortalità associato al nemico invisibile.

Anche le realtà nazionali, come Austria, Francia e Germania che hanno proposto l’applicazione di misure severe circa l’adozione di quarantene, isolamenti e Certificazione Verde COVID-19 stanno proponendo misure via via sempre più soft o leggere per arginare il rischio pandemico in funzione di un progressivo e graduale ritorno alla vita sociale, lavorativa e formativa a pieno regime. Per quanto concerne quarantene e disposizioni all’interno delle classi, il numero di positivi necessario affinché le lezioni vengano intrattenute a distanza subisce, con le emanazioni a livello locale, un progressivo aumento.

Dall’Europa agli Stati Uniti: al via la convivenza più o meno pacifica con il virus

Nel Vecchio Continente l’abbandono delle misure procede con gradualità; Londra, ancora una volta sulle tappe del Freedom Day scattato il 19 luglio scorso, è pronta ad abbandonare definitivamente le misure anti-contagio già dal 21 febbraio prossimo. La Francia, dal canto suo, punta alla revoca della Certificazione Verde COVID-19 in breve tempo, preparandosi ad un vero e graduale ritorno alla normalità previsto per la primavera a venire. La spinta per un ritorno fattivo alla normalità, con gli strascichi di varie crisi annesse, in primis quella economica e finanziaria, è in arrivo anche dalle realtà oltreoceano: presso New York si dirà addio alle mascherine al chiuso già dall’inizio del prossimo mese.

Il Regno Unito, in funzione dell’annullamento progressivo delle restrizioni e dell’abbattimento della curva pandemica, è stato pronto alla soppressione dell’obbligo delle mascherine e delle annesse misure, tra cui la revisione della quarantena per i casi positivi, i cui pazienti potranno tornare a circolare liberamente; tutte tali impostazioni risiedono nella concezione di una patologia non dal gusto pandemico, ma endemico.

In arrivo le nuove disposizioni nelle scuole: via a mascherine ed isolamento per gli studenti positivi

La nuova fase endemica va ad interessare quelle norme in vigore negli ambienti scolastici e di formazione generale; a rappresentare i due punti focali su cui strutturare le nuove regole sono i contatti stretti con individui accertati come positivi e l’annoso mantenimento delle disposizioni anti-contagio come mascherina e distanziamento. Alcune realtà europee, come Regno Unito e Irlanda si avviano ad eliminare tali obblighi, lasciando pieno diritto di scegliere a studenti, insegnanti e personale scolastico se indossare o meno i dispositivi di protezione delle vie aeree.

Per quanto concerne quarantene ed isolamento, non è più necessario alcuna di queste due precedenti misure se i positivi per classe, in media europea, non ammontano a più di 3 studenti o studentesse. Si è consapevoli oramai di come la DAD abbia avuto negativa influenza sulle pratiche di studio, apprendimento ed erudizione di studenti e studentesse negli ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria.

Il Museo della Marineria di Cesena tra i primi in Europa per allestimento: ecco le iniziative per scuole e università

Un esempio virtuoso ed organico della museologia e del collezionismo contemporaneo. L’allestimento e la mostra relativa al mondo del mare e di come sfruttare tale risorsa per trasportare persone e beni è stato di recente inserito all’interno del Nemo (Network of European Museum Organisations), sistema dedicato a mettere in comunicazione i musei, anche di differente orientamento e natura: il sistema, oltre ad offrire un riconoscimento qualitativo alla mostra e all’allestimento, permette di fare uso di fondi, progetti di rinnovamento facenti parte del programma Revival e Arca Adriatica. Dato il fondamentale ruolo culturale e scientifico, il museo sta divenendo inoltre un luogo di cultura e formazione per gli studenti e le studentesse delle scuole medie e superiori, con la collaborazione di Atenei locali e non solo nell’allestimento di progetti dedicati.

Non solo mostre, immagini e modelli: l’ambizioso tentativo di preservare la fauna e la flora marina locale

Cesenatico, inclusa all’interno dell’emisfero balneare della Riviera Romagnola, è ambita da milioni di turisti italiani e stranieri che ogni anno amano godersi le ferie estive sdraiati sulle sue affollate e altrettanto vaste spiagge. Ogni ecosistema che si rispetti, in ogni caso, ha un tasso di tolleranza di ospiti (turisti e locali) limitato alle caratteristiche ed alla portata fattiva del territorio: solo nel periodo invernale la Riviera può godersi il riposo distante dal turismo di massa, ma non bassa.

Numerose specie animali e vegetali proliferano con il favore della calura estiva: ciò rende indispensabile la tutela dell’area con l’ordine di preservare l’ecosistema e i suoi abitanti. Tale programma, noto a livello europeo come parte di Interreg, ha in passato coinvolto Slovenia e Croazia, abitate dai cugini che popolano la sponda opposta dell’Adriatico, impegnati in programmi simili.

Le iniziative per scuole e università: formazione, visite e ricerca

Gli atenei locali, che ospitano Facoltà di Ingegneria del Mare e di Biologia Marina, sono particolarmente attratti dai riconoscimenti ottenuti dal polo museale di Cesenatico. Quest’ultimo è solito organizzare visite guidate per studenti e studentesse delle scuole medie e superiori e laboratori dedicati alla storia ed alla pratica della navigazione, nonché attività incentrate sulla difesa del patrimonio e dell’ecosistema arino, a rischio per via dell’aumento generale delle temperature delle acque marine e degli squilibri comportati da tale pericoloso fenomeno. Gli Enti Locali collaborano nel supporto finanziario alle iniziative sopracitate, anche offrendo una panoramica tecnica su come preservare spiagge, porti e luoghi chiave per la navigazione: fari, banchine, aree portuali, pesca e fiumi.